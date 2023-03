Aumentano i femminicidi, in un anno 125 donne uccise (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono 125 le donne uccise nel 2022, il 95% maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. Sono le cifre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono 125 lenel 2022, il 95% maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. Sono le cifre ...

