"Atti osceni in un pub", polizia indaga sul calciatore Kyle Walker: c'è il video (Di mercoledì 8 marzo 2023) La polizia britannica ha avviato un'indagine in seguito alla pubblicazione di un video che mostrerebbe il difensore del Manchester City e della nazionale inglese Kyle Walker compiere Atti osceni in un pub di un paesino ad una ventina di... Leggi su today (Di mercoledì 8 marzo 2023) Labritannica ha avviato un'indagine in seguito alla pubblicazione di unche mostrerebbe il difensore del Manchester City e della nazionale inglesecompierein un pub di un paesino ad una ventina di...

