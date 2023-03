Atti dell’inchiesta Covid da Bergamo a Roma, i familiari delle vittime: “Un nuovo capitolo” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La storia che stiamo riscrivendo si arricchisce di un nuovo capitolo”: con queste parole il direttivo dell’Associazione #Sereniesempreuniti, che raduna i familiari delle vittime del Covid, commenta la notizia che uno stralcio dell’inchiesta della Procura di Bergamo è stata trasmesso alla Procura di Roma per competenza territoriale. Secondo quanto si apprende, gli Atti riguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico e vedono indagati a Bergamo gli ex ministri della Sanità Speranza, Lorenzin, Grillo e una serie di tecnici del Ministero, per un totale di 13 nomi. “Questa notizia ci dà ancora più forza per proseguire il nostro cammino verso la verità e la giustizia che dobbiamo a tutti i nostri ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La storia che stiamo riscrivendo si arricchisce di un”: con queste parole il direttivo dell’Associazione #Sereniesempreuniti, che raduna idel, commenta la notizia che uno stralciodella Procura diè stata trasmesso alla Procura diper competenza territoriale. Secondo quanto si apprende, gliriguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico e vedono indagati agli ex ministri della Sanità Speranza, Lorenzin, Grillo e una serie di tecnici del Ministero, per un totale di 13 nomi. “Questa notizia ci dà ancora più forza per proseguire il nostro cammino verso la verità e la giustizia che dobbiamo a tutti i nostri ...

