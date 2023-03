Attanasio, procura Congo chiede pena di morte per i 6 accusati (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Il procuratore militare Bamusamba Kabamba ha chiesto la pena di morte per i sei uomini processati a Kinshasa da un tribunale militare per gli omicidi dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, avvenuti nel febbraio 2021 nell’est del Paese. Come riporta il sito d’informazione locale ‘Actualité’, la pena di morte è spesso richiesta e comminata nella Repubblica democratica del Congo nei casi di “sicurezza nazionale”, ma non viene applicata da 20 anni ed è sistematicamente commutata nell’ergastolo. “Le vittime sono state rapite, trascinate in profondità nella foresta prima di essere giustiziate”, ha affermato il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Iltore militare Bamusamba Kabamba ha chiesto ladiper i sei uomini processati a Kinshasa da un tribunale militare per gli omicidi dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica delLuca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, avvenuti nel febbraio 2021 nell’est del Paese. Come riporta il sito d’informazione locale ‘Actualité’, ladiè spesso richiesta e comminata nella Repubblica democratica delnei casi di “sicurezza nazionale”, ma non viene applicata da 20 anni ed è sistematicamente commutata nell’ergastolo. “Le vittime sono state rapite, trascinate in profondità nella foresta prima di essere giustiziate”, ha affermato il ...

