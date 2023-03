Attanasio: chiesta la pena di morte per i 6 accusati (Di mercoledì 8 marzo 2023) E' stata chiesta la pena di morte a Kinshasa contro i sei uomini processati da un tribunale militare per l'omicidio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio nel febbraio 2021, avvenuta nell'est della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) E' stataladia Kinshasa contro i sei uomini processati da un tribunale militare per l'omicidio dell'ambasciatore italiano Lucanel febbraio 2021, avvenuta nell'est della ...

