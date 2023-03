ATP Indian Wells 2023: eliminati i tre azzurri ancora presenti nelle qualificazioni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non si aggiungere nessun tennista italiano ai cinque già presenti nel tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione. Nel turno decisivo delle qualificazioni, infatti, sono stati sconfitti Matteo Arnaldi, Francesco Passaro e Roberto Marcora. Matteo Arnaldi aveva sicuramente un compito davvero complicato contro Thanasi Kokkinakis. L’australiano, numero 94 del ranking mondiale, si è imposto in due set set con un doppio 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Nel primo set ci sono stati davvero moltissimi break, l’ultimo dei quali nel nono gioco in favore dell’australiano. Nella seconda frazione si è seguito l’andamento dei servizi, fino al break decisivo di Kokkinakis sempre nel nono game. Purtroppo anche la seconda sfida tra Italia ed Australia è andata in favore degli Aussie, con il netto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non si aggiungere nessun tennista italiano ai cinque giànel tabellone principale del Masters 1000 di, il primo della stagione. Nel turno decisivo delle, infatti, sono stati sconfitti Matteo Arnaldi, Francesco Passaro e Roberto Marcora. Matteo Arnaldi aveva sicuramente un compito davvero complicato contro Thanasi Kokkinakis. L’australiano, numero 94 del ranking mondiale, si è imposto in due set set con un doppio 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Nel primo set ci sono stati davvero moltissimi break, l’ultimo dei quali nel nono gioco in favore dell’australiano. Nella seconda frazione si è seguito l’andamento dei servizi, fino al break decisivo di Kokkinakis sempre nel nono game. Purtroppo anche la seconda sfida tra Italia ed Australia è andata in favore degli Aussie, con il netto ...

