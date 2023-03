Atletico Madrid, Simeone: «Lotteremo insieme per sempre» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Diego Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del record di panchine nella storia dell’Atletico Madrid. PAROLE – «Voglio ricordare i momenti che ci hanno fatto crescere, i primi sei mesi in cui siamo usciti dalle difficoltà che avevamo in campionato e alla fine abbiamo vinto l’Europa League. Ma la mia preferenza va alla finale persa ai rigori a Milano contro il Real Madrid. Non potevamo essere più vicini alla vittoria, il percorso è stato fantastico ma il destino non ci ha dato quel titolo. Si può vincere o perdere, ma saremo sempre competitivi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Diegoha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del record di panchine nella storia dell’. PAROLE – «Voglio ricordare i momenti che ci hanno fatto crescere, i primi sei mesi in cui siamo usciti dalle difficoltà che avevamo in campionato e alla fine abbiamo vinto l’Europa League. Ma la mia preferenza va alla finale persa ai rigori a Milano contro il Real. Non potevamo essere più vicini alla vittoria, il percorso è stato fantastico ma il destino non ci ha dato quel titolo. Si può vincere o perdere, ma saremocompetitivi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #TottenhamMilan Lungi da me proseguire la stucchevole narrativa sul suo passato da corriere a domicilio e fattorino… - CalcioNews24 : #AtleticoMadrid: la promessa di #Simeone - Peppezappulla : RT @AntonelloAng: Senza Liverpool, PSG (o Bayern) , Juventus , Borussia, Manchester UTD, Barcellona, Atletico Madrid etc. Si apre una auto… - ftg_soccer : GOAL! Atletico Madrid W in Spain Copa de la Reina Granada W 0-2 Atletico Madrid W GOAL! Libertas in San Marino Camp… - ftg_soccer : GOAL! Atletico Madrid W in Spain Copa de la Reina Granada W 0-2 Atletico Madrid W GOAL! Juvenes / Dogana in San Mar… -