Atletica, la 4×100 si ritrova! L'Italia dei Campioni Olimpici in raduno con Jacobs, Tortu e la novità Ceccarelli

L'Italia ha giganteggiato nella velocità pura agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera: Samuele Ceccarelli ha trionfato sui 60 metri battendo Marcell Jacobs, il Campione Olimpico dei 100 metri e Campione del Mondo della specialità in sala. La 4×100 ha conquistato una leggendaria medaglia d'oro ai Giochi ed è reduce da un 2022 sottotono, ma la nostra Nazionale vuole tornare grande e punta ai Mondiali outdoor di Budapest. Il primo passo verso la rassegna iridata avrà luogo allo Stadio Paolo Rosi di Roma, dove da lunedì 13 a venerdì 17 marzo andrà in scena un raduno degli staffettisti. Ci saranno tutti i Campioni Olimpici: Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta.

