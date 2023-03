Atletica | Iapichino | “Europeo fantastico” Ceccarelli | “Voglio far parte della staffetta 4×100”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Larissaha parlato adTalk, settimanale di approfondimento diTVFidal, dopo la medaglia d’argento conquistata agli Europei indoor di Istanbul: “Il momento impresso nella mia mente è il salto di Sawyers, che ha saltato sette metri prima del mio quinto tentativo. Così ho arretrato la rincorsa e fatto 6,91 a testimonianzacattiveria agonistica. L’ultimo salto? Ho dato tutto. Nel complesso è stato un, tutta la squadra si spronava gara dopo gara. Vedendo i miei compagni competere mi ripetevo che anch’io volevo onorare la maglia azzurra come loro“. Sul Golden Gala a Firenze, invece: “Sarà pazzesco vivere un evento nella mia città, dove sono nata e mi alleno tutti i giorni. Proverò a dare il massimo per il ...

Larissa, dopo l'argento nel salto in lungo conquistato agli Europei indoor e il record strappato alla madre Fiona May con la misura di 6,97, è intervenuta a Sky Sport e ha rivelato lo scambio di ... La sua Larissa è tornata a volare e per Gianni la gioia è doppia. Il padre - allenatore, ex primatista nazionale dell'asta, racconta come ...

Il campione d'Europa dei 60: "Il clima in squadra mi ha fatto restare concentrato. Ora al lavoro per aggiungere 40 metri". L'argento del lungo: "Il Golden Gala nella mia Firenze sarà pazzesco"