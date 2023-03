Atletica | Ceccarelli | ' Lavoro per aggiungere altri 40 metri'

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La festa del rientro, il riposo meritato, le emozioni che non si cancellano, le speranze per il futuro che adesso si fanno sempre più concrete. Gli ospiti della puntata di oggi diTalk, il ...

Gli ospiti della puntata di oggi diTalk, il settimanale di approfondimento diTV, sono il campione d'Europa dei 60 Samuelee l'argento del lungo Larissa Iapichino, due ...Anche Samueleha condiviso le sue sensazioni adTalk dopo lo splendido oro nei 60 metri agli Europei di Istanbul: ' Mi sono sentito in famiglia, come se facessi parte da sempre ...Roma, 8 mar - La nazionale dileggera convince agli europei indoor di Istanbul vincendo la classifica a squadre, trascinata dalla doppietta- Jacobs sui 60m e da tanti altri protagonisti.

Atletica, Jacobs chiama Ceccarelli per la staffetta Virgilio Sport

Proverò a dare il massimo per il pubblico“. Anche Samuele Ceccarelli ha condiviso le sue sensazioni ad Atletica Talk dopo lo splendido oro nei 60 metri agli Europei di Istanbul: “Mi sono sentito in ...Marco Del Medico: "Ho dovuto lavorare sulla sua testa e lui si è sciolto via via. Aveva già battuto Marcell agli Assoluti, ma agli Europei ...