Atletica, al via i raduni azzurri: 4×100 a Roma e 4×400 a Formia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da lunedì 13 a venerdì 17 marzo, allo stadio Paolo Rosi di Roma, si terrà il raduno degli staffettisti della 4×100 al maschile e al femminile. A Formia invece, al centro di preparazione olimpica ci sarà il raduno delle staffette 4×400 da lunedì a sabato, insieme al training camp degli ostacoli. Tra i vari sprinter selezionati, per la prima volta, c’è il campione d’Europa dei 60 metri Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon) che lavorerà nel gruppo del responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo. Convocati i quattro campioni olimpici Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Filippo Tortu (Fiamme Gialle), Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e Lorenzo Patta (Fiamme Gialle). Completano il team Chituru Ali (Fiamme Gialle), Roberto Rigali (Bergamo Stars), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Andrea Federici (Atl. Biotekna) e Marco ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da lunedì 13 a venerdì 17 marzo, allo stadio Paolo Rosi di, si terrà il raduno degli staffettisti dellaal maschile e al femminile. Ainvece, al centro di preparazione olimpica ci sarà il raduno delle staffetteda lunedì a sabato, insieme al training camp degli ostacoli. Tra i vari sprinter selezionati, per la prima volta, c’è il campione d’Europa dei 60 metri Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon) che lavorerà nel gruppo del responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo. Convocati i quattro campioni olimpici Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Filippo Tortu (Fiamme Gialle), Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e Lorenzo Patta (Fiamme Gialle). Completano il team Chituru Ali (Fiamme Gialle), Roberto Rigali (Bergamo Stars), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Andrea Federici (Atl. Biotekna) e Marco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Atletica, al via i raduni azzurri: 4×100 a #Roma e 4×400 a #Formia - IdeawebTV : Atletica Mondovì: i risultati del weekend fra Bra, Finale Ligure e Roma - IdeawebTV : Atletica Roata Chiusani: il report dei recenti risultati ottenuti - vicenzareport : #Sport La selezione regionale under 16 si è imposta nel tradizionale appuntamento indoor di Ancona che ha visto al… - ilmionapoli : Atletica, Europei indoor: Iapichino stabilisce il nuovo primato italiano del salto in lungo -