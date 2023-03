“Atalanta VS Alemao | la rivincita per la monetina che pesa ancora | Serie A”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Napoli di oggi non può competere con la storica squadra di Sacchi del Milan, che indiscutibilmente dominò il calcio italiano, ma nonostante il momento difficile senza Maradona, i Partenopei si trovano al primo posto della classifica con una folle distanza di +15 dal secondo. La squadra di Spalletti non ha neanche bisogno di 100 Lire per festeggiare in anticipo, ma l’, l’avversario di turno, non ha dimenticato quello che accadde in passato. E ora è intenzionata a fargli un bello sgambetto. Trenta-tre anni fa, esattamente l’8 aprile del 1990, il Napoli era a Bergamo per affrontare l’. Arrivavano da una lotta punto a punto con il Milan, il grande rivale, che era deciso a togliere il primo posto alla squadra di Maradona, distante solo un punto. Man mano che la partita proseguiva, con Bologna-Milan sullo 0-0 e ...