Atalanta | un allenatore della Serie A in pole per sostituire Gasperini

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Una delle squadre che più ha fatto parlare negli ultimi anni inA è l’, con il club bergamasco guidato da Gian Pieroche è riuscito attraverso una transizione non certo semplice a passare dal trio Gomez-Ilicic-Zapata a Lookman-Hojlund-Boga. L’exdi Genoa e Inter è riuscito a portare un club come l’a sognare traguardi europei — pensiamo alla partita di Champions contro il PSG — e a rendere la Dea un club riconoscibile non solo per il gioco offensivo e spettacolare, ma anche per la scelta di puntare su giovani talentuosi piuttosto che su big affermati ma in là con gli anni. Il ciclo dipotrebbe concludersi alla fine di questa stagione e la società bergamasca, presieduta dal presidente Percassi, si sta guardando intorno per dare ...