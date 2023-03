Atalanta, il ritorno di Hans Hateboer al Centro Bortolotti di Zingonia – FOTO (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’esterno dell’Atalanta Hans Hateboer ritorna al Centro Bortolotti di Zingonia per continuare la cura riabilitativa Una stagione finita non significa essere esenti dalla volontà di voler recuperare per la prossima stagione, e sicuramente questo è il piano dell’esterno destro dell’Atalanta Hans Hateboer: intenzionato a proseguire il percorso riabilitativo. Guardate chi è tornato ?@Hans33Hateboer proseguirà il percorso riabilitativo con lo staff medico-sanitario atalantino ??So good to see you, Hans! ?#Hateboer will continue his rehabilitation with the Atalanta medical staff ??? https://t.co/HGpRyjiyZC pic.twitter.com/MO07Is8s3K— ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’esterno dell’ritorna aldiper continuare la cura riabilitativa Una stagione finita non significa essere esenti dalla volontà di voler recuperare per la prossima stagione, e sicuramente questo è il piano dell’esterno destro dell’: intenzionato a proseguire il percorso riabilitativo. Guardate chi è tornato ?@33proseguirà il percorso riabilitativo con lo staff medico-sanitario atalantino ??So good to see you,! ?#will continue his rehabilitation with themedical staff ??? https://t.co/HGpRyjiyZC pic.twitter.com/MO07Is8s3K— ...

