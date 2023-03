Atalanta, Gasperini potrebbe lasciare a fine stagione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Voci di addio in casa Atalanta, secondo il quotidiano La Repubblica il tecnico di uno dei cicli più importanti della storia della Dea, Gasperini, potrebbe lasciare i nerazzurri a fine stagione. Un'eventualità che sarebbe dovuta ad... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 marzo 2023) Voci di addio in casa, secondo il quotidiano La Repubblica il tecnico di uno dei cicli più importanti della storia della Dea,i nerazzurri a. Un'eventualità che sarebbe dovuta ad...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : 2018, #Juve-#Atalanta. Gasperini, che oggi lancia panini dalla sua auto, fece 'riposare 9 titolari, mandando in ca… - Dalla_SerieA : Atalanta, Vorlicky si racconta: 'Gasperini ha avuto coraggio a volermi' - - webecodibergamo : I tre nerazzurri sono in progresso e potrebbero tornare a disposizione per la partita di sabato 11 marzo al Maradon… - cn1926it : #NapoliAtalanta, il doppio ex #Pià: “Partita della velocità, #Gasperini a viso aperto” - NapoliCM : ???? Napoli Atalanta probabili formazioni: Spalletti col dubbio Elmas-Zielinski ??? -