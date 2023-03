Atalanta a lavoro a Zingonia in vista del Napoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Proseguono gli allenamenti per l'Atalanta in vista della gara contro il Napoli, di seguito il report ufficiale del club bergamasco: È proseguita al Centro Bortolotti la preparazione al prossimo impegno di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare il Napoli sabato 11 marzo allo Stadio Maradona. Domani, giovedì 9 marzo, è in programma un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia e a porte chiuse. Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Proseguono gli allenamenti per l'indella gara contro il, di seguito il report ufficiale del club bergamasco: È proseguita al Centro Bortolotti la preparazione al prossimo impegno di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare ilsabato 11 marzo allo Stadio Maradona. Domani, giovedì 9 marzo, è in programma un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti die a porte chiuse.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... camila_healing : RT @Spazio_Napoli: ?? Infortunio in casa #Napoli: risentimento muscolare per #Lozano che ha svolto lavoro differenziato ?? In dubbio la sua p… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Squadra al lavoro in vista del Napoli, Palomino, Scalvini e Zappacosta possono rientrare al Maradona https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Squadra al lavoro in vista del Napoli, Palomino, Scalvini e Zappacosta possono rientrare al Maradona https:/… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Squadra al lavoro in vista del Napoli, Palomino, Scalvini e Zappacosta possono rientrare al Maradona https:/… - napolimagazine : ATALANTA - Squadra al lavoro in vista del Napoli, Palomino, Scalvini e Zappacosta possono rientrare al Maradona -