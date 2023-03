Aston Martin prima pirata | equilibri stravolti | la Ferrari è in guai seri

(Di mercoledì 8 marzo 2023) È unache non va, e Sakhir ne ha dato la dimostrazione. Ora la prossima tappa è l'Arabia, dove l'anno scorso vinse Max, dopo lo zero nel deserto. A Melbourne rispose Charles: definendo la sua signora “una bestia”. Ma l'illusione allora non durò molto. La F1-75 si è ammansita dopo poco. La sua discendente quanto ci metterà a guarire, a diventare adulta? “Non ho la sfera di cristallo. Spero ilpossibile. Comunque questa è soltanto lagara”. Durissima per Maranello. La stagione sarà lunga (23 gran premi), ma gli altri non staranno a guardare le bizze dell'immatura, è scritto su La Repubblica. La Red Bull non è nella carovana, corre in un'altra categoria e potrebbe concedersi il lusso di veleggiare per buona parte del campionato quasi con indolenza....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GmccClassic : RT @WorldWideCarsTM: Aston Martin DBS Superleggera ?? - jeensof : RT @Auto_Porn: Aston Martin DBS Superleggera - Hugo3Gomes : RT @Auto_Porn: Aston Martin DBS Superleggera - 1Mauricewood : RT @WorldWideCarsTM: Aston Martin DBS Superleggera ?? - socks0821 : RT @alonsofedaisi: Fernando Alonso x Aston Martin - SkyFall -

Quella diè una delle più belle storie della Formula 1 moderna. Mai in tempi recenti si era vista una squadra in grado di passare in una sola stagione dal ruolo di sesta forza a lottare con i primi ...Tuttavia, il #18 è stato testardo e, forse ingolosito dalla velocità e dal passo mostrato dallaanche con Felipe Drugovich, ha voluto a tutti i costi scendere in pista. E ora sui social ...GP Bahrain 2023 significa vittoria indiscussa di Max Verstappen e della Red Bull, una Ferrari in difficoltà come la Mercedes, un'con una super auto e un Fernando Alonso straordinario, tornato sul podio dopo un'assenza che durava da Qatar 2021. Lo spagnolo è stato proclamato come 'Driver of the Day', sorpassando sia ...

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrire la migliore esperianza possibile, per analizzare in modo anonimo le statistiche del traffico. Cliccando su “Accetta tutti” acconsenti all'uso di TU ...ROMA - "La Ferrari ha il motore più potente di tutti, ma a cosa serve se non è affidabile". A chiederselo è Helmut Marko, facendo riferimento al Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondia ...