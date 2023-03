"Assurdo pensare che uomini dello Stato lascino morire le persone". Lo sfogo di Molinari (Di mercoledì 8 marzo 2023) Strage di Cutro all'ordine del giorno. Anche in televisione si parla dell'emergenza migranti. Ospite di Agorà nella puntata dell'8 marzo è Stato il deputato della Lega, Riccardo Molinari, che si è sfogato contro l'ipocrisia della sinistra che strumentalizza la strage dei migranti. "Assurdo pensare che degli uomini dello Stato - Guardia Costiera, Finanza - possano lasciar morire delle persone in mare per ordini di un ministro. Esistono le leggi, non è concepibile che si pensi che siano sottoposti alla discrezionalità dei politici." @MolinariRik #agorarai pic.twitter.com/65czmjeAl6 — Agorà (@agorarai) March 8, 2023 "E' Assurdo pensare che uomini di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Strage di Cutro all'ordine del giorno. Anche in televisione si parla dell'emergenza migranti. Ospite di Agorà nella puntata dell'8 marzo èil deputato della Lega, Riccardo, che si è sfogato contro l'ipocrisia della sinistra che strumentalizza la strage dei migranti. "che degli- Guardia Costiera, Finanza - possano lasciardellein mare per ordini di un ministro. Esistono le leggi, non è concepibile che si pensi che siano sottoposti alla discrezionalità dei politici." @Rik #agorarai pic.twitter.com/65czmjeAl6 — Agorà (@agorarai) March 8, 2023 "E'chedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fra2301 : RT @omarsstan_: Io non ci posso pensare al fatto che ogni volta che ME deve fare qualcosa o c'è una puntata in cui ci sono delle scene dei… - incorreggibile : 'Assurdo pensare che uomini dello #Stato lascino morire le persone'Lo sfogo di #Molinari #8marzo;non lo pensiamo ,q… - tempoweb : 'Assurdo pensare che uomini dello #Stato lascino morire le persone'. Lo sfogo di #Molinari #8marzo… - diBG001 : RT @danit86mi: @NudistaCockring @diBG001 Anche nei locali di cruising ho notato lo stesso problema. Spesso sono coppie di amichetti. Mi div… - danit86mi : @NudistaCockring @diBG001 Anche nei locali di cruising ho notato lo stesso problema. Spesso sono coppie di amichett… -

Scioperiamo per il diritto ad abortire Ancora oggi questo diritto è a rischio , a livello internazionale e in Italia, basti pensare al ... una mamma e un papà", facendo un paragone assurdo con chi cresce con genitori dello stesso sesso. ... Rimini. Eolico e nuovo progetto, i Comuni: 'No a impatto visivo' Sarebbe assurdo, infatti, solo pensare che da un impianto di questa portata, realizzato sul nostro territorio, le popolazioni della Riviera e dell'Entroterra, non potessero ricevere nulla in cambio. ... "la vita di chi resta" di Matteo B. Bianchi ... come uno a cui dopo "tutto questo" non frega davvero niente di quello che possiamo pensare. Penso ... Grazie MBB anche se mi viene da scusarmi per averti letto e so che è assurdo. Ma ... Ancora oggi questo diritto è a rischio , a livello internazionale e in Italia, bastial ... una mamma e un papà", facendo un paragonecon chi cresce con genitori dello stesso sesso. ...Sarebbe, infatti, soloche da un impianto di questa portata, realizzato sul nostro territorio, le popolazioni della Riviera e dell'Entroterra, non potessero ricevere nulla in cambio. ...... come uno a cui dopo "tutto questo" non frega davvero niente di quello che possiamo. Penso ... Grazie MBB anche se mi viene da scusarmi per averti letto e so che è. Ma ... Agorà, Molinari contro la sinistra: assurdo pensare che lo Stato lasci morire le persone Il Tempo