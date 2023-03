Assassinio Attanasio, chiesta pena di morte per i sei imputati (Di mercoledì 8 marzo 2023) La procura della Repubblica Democratica del Congo ha chiesto la pena di morte per le sei persone accusate dell'Assassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso nel paese africano nel febbraio del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) La procura della Repubblica Democratica del Congo ha chiesto ladiper le sei persone accusate dell'dell'ambasciatore Luca, ucciso nel paese africano nel febbraio del ...

