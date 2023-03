Asllani sempre più indietro nell’Inter: i possibili motivi della scelta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kritjan Asllani in estate era arrivato all’Inter con grandi aspettative e voglia di mettersi in gioco in un grande club. Per lui però fino ad ora sono arrivate soltanto poche presenze e nelle ultime partite il giocatore sembra essere uscito dai radar di Inzaghi. INIZIO PROMETTENTE ? Kristjan Asllani in estate è sembrato essere uno dei migliori acquisti dell’Inter. Il giovane centrocampista durante la preparazione estiva aveva infatti ben impressionato tutti con le sue doti. Nelle amichevoli disputate, causa l’assenza di numerosi titolari, era riuscito a fare intravedere una buona tecnica palla al piede e una spiccata personalità. Inoltre era spesso risultato essere uno dei migliori in campo nei match estivi, in alcuni dei quali aveva anche trovato la via del gol. Queste prestazioni avevano fatto pensare a un buon utilizzo durante la stagione, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kritjanin estate era arrivato all’Inter con grandi aspettative e voglia di mettersi in gioco in un grande club. Per lui però fino ad ora sono arrivate soltanto poche presenze e nelle ultime partite il giocatore sembra essere uscito dai radar di Inzaghi. INIZIO PROMETTENTE ? Kristjanin estate è sembrato essere uno dei migliori acquisti dell’Inter. Il giovane centrocampista durante la preparazione estiva aveva infatti ben impressionato tutti con le sue doti. Nelle amichevoli disputate, causa l’assenza di numerosi titolari, era riuscito a fare intravedere una buona tecnica palla al piede e una spiccata personalità. Inoltre era spesso risultato essere uno dei migliori in campo nei match estivi, in alcuni dei quali aveva anche trovato la via del gol. Queste prestazioni avevano fatto pensare a un buon utilizzo durante la stagione, ...

