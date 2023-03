Asllani, poco spazio all’Inter: ma non era meglio un prestito? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lo spazio che si è ritagliato in stagione Kristjan Asllani all’Inter è decisamente risicato. poco più di 500 minuti di gioco divisi in venti presenze tra tutte le competizioni. Decisamente poco, per un investimento così importante. Ma non era meglio un prestito, a questo punto? poco spazio – 555 minuti di gioco divisi in 20 presenze tra Serie A (285’), Champions League (125’), Coppa Italia (139’) e Supercoppa Italiana (6’). Decisamente poco lo spazio trovato fin qui in stagione da Kristjan Asllani che, arrivato in estate dall’Empoli, nel precampionato sembrava pronto a diventare uno dei cardini del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi. Salvo poi finire in fondo alle gerarchie, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Loche si è ritagliato in stagione Kristjanè decisamente risicato.più di 500 minuti di gioco divisi in venti presenze tra tutte le competizioni. Decisamente, per un investimento così importante. Ma non eraun, a questo punto?– 555 minuti di gioco divisi in 20 presenze tra Serie A (285’), Champions League (125’), Coppa Italia (139’) e Supercoppa Italiana (6’). Decisamentelotrovato fin qui in stagione da Kristjanche, arrivato in estate dall’Empoli, nel precampionato sembrava pronto a diventare uno dei cardini del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi. Salvo poi finire in fondo alle gerarchie, ...

