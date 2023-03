Ascolti tv Sei donne il mistero di Leila e Chelsea-Borussia Dortmund (Champions League), chi ha vinto? Dati Auditel e share di martedì 7 marzo 2023 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la seconda puntata della fiction Sei donne il mistero di Leila e la partita di Champions League Chelsea Vs Borussia Dortmund? Ieri sera, martedì 7 marzo, sono anDati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la fiction tutta avvolta nel mistero, dall’altra la Champions League e il calcio. Ecco chi ha vinto. Ascolti tv Sei donne il mistero di Leila e la Champions ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023)tv, chi hala gara tra la seconda puntata della fiction Seiildie la partita diVs? Ieri sera,, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la fiction tutta avvolta nel, dall’altra lae il calcio. Ecco chi hatv Seiildie la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv Sei donne il mistero di Leila e Chelsea-Borussia Dortmund (Champions League), chi ha vinto? Dati Auditel… - preservativi_ : @lhrinluv ma non ha ragione perché se sei larrie non vuol dire che ascolti meno la sua musica - omicron54 : @la_kuzzo Diciamolo, #piantedosi è un toccasana per la stitichezza, ascolti due frasi sue e corri subito a liberart… - omicron54 : @CaioGracco1 Diciamolo, #piantedosi è un toccasana per la stitichezza, ascolti due frasi sue e corri subito a liber… - omicron54 : @M49liberorso Diciamolo, #piantedosi è un toccasana per la stitichezza, ascolti due frasi sue e corri subito a libe… -