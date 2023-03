Artemisia Gentileschi, la prima artista “femminista” approda al Teatro Tram di Napoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Torna in sala uno spettacolo molto caro al Teatro Tram di Napoli: da giovedì 9 a domenica 19 marzo va in scena “Artemisia”, testo e regia di Mirko Di Martino e l’interpretazione di Titti Nuzzolese e Antonio D’Avino. Una pièce che ha visto il suo esordio nell’ottobre 2014 nell’ambito del Forum internazionale delle Culture, al quale sono seguiti tre anni di repliche tra la Chiesa di San Gennaro all’Olmo, dove lo spettacolo è stato protagonista durante il Maggio dei monumenti, e il Teatro Tram di via Port’Alba. Una rappresentazione divenuta ormai iconica, prodotta da Teatro dell’Osso, che racconta la vita di Artemisia Gentileschi, artista seicentesca – una delle prime – che amava definirsi una “ “pittora”, forte del suo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Torna in sala uno spettacolo molto caro aldi: da giovedì 9 a domenica 19 marzo va in scena “”, testo e regia di Mirko Di Martino e l’interpretazione di Titti Nuzzolese e Antonio D’Avino. Una pièce che ha visto il suo esordio nell’ottobre 2014 nell’ambito del Forum internazionale delle Culture, al quale sono seguiti tre anni di repliche tra la Chiesa di San Gennaro all’Olmo, dove lo spettacolo è stato protagonista durante il Maggio dei monumenti, e ildi via Port’Alba. Una rappresentazione divenuta ormai iconica, prodotta dadell’Osso, che racconta la vita diseicentesca – una delle prime – che amava definirsi una “ “pittora”, forte del suo ...

Alle Gallerie d'Italia di via Toledo la mostra "Artemisia Gentileschi a Napoli" Fino al 19 marzo 2023 alle Gallerie d'Italia Napoli di via Toledo è possibile visitare la mostra 'Artemisia Gentileschi a Napoli', dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice, documentato tra il 1630 e il 1654 e interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640. Un capitolo ...

Lamezia, al Liceo Galilei "La rivoluzione copernicana delle donne' - Corriere di Lamezia Nel cartellone della seconda giornata, anche uno spazio per l'arte, con la docente Lina Proto che, in un coinvolgente incontro dal titolo "L'arte declinata al femminile: Artemisia Gentileschi", ha ...

"RI/BELLE, BELLE DUE VOLTE": SPETTACOLO DELL'OTTO MARZO A CASCIANO DI MURLO A Casciano di Murlo, mercoledì 8 marzo, arriva uno spettacolo insolito, profondo, legato a ideali di pace e alla lotta contro l'oppressione intesa come lotta per la vita e la sopravvivenza verso un fu ...

"Artemisia" torna in scena da domani al Teatro Tram NAPOLI - Torna domani in sala uno spettacolo molto caro al Teatro Tram di Napoli: da giovedì 9 a domenica 19 marzo va in scena "Artemisia", testo e regia di ...