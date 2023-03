"Artemisia Gentileschi a Napoli”: la mostra fino al 19 marzo (Di mercoledì 8 marzo 2023) fino al 19 marzo 2023 alle Gallerie d'Italia Napoli di via Toledo è possibile visitare la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice, documentato tra il 1630 e il 1654 e interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640. Un capitolo fondamentale nell'arte e nella vicenda biografica di Artemisia, che a Napoli non era stato mai oggetto di un'esposizione monografica così ampia. La mostra, realizzata in special collaboration con la National Gallery di Londra e in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l'Archivio di Stato di Napoli e l'Università di Napoli L'Orientale, presenta un'accurata selezione di opere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023)al 192023 alle Gallerie d'Italiadi via Toledo è possibile visitare la”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice, documentato tra il 1630 e il 1654 e interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640. Un capitolo fondamentale nell'arte e nella vicenda biografica di, che anon era stato mai oggetto di un'esposizione monografica così ampia. La, realizzata in special collaboration con la National Gallery di Londra e in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l'Archivio di Stato die l'Università diL'Orientale, presenta un'accurata selezione di opere ...

