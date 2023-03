Arrivano in concessionaria le nuove Suzuki V-Strom 1050 e 1050DE (Di mercoledì 8 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – Arrivano nei concessionari Suzuki due importanti novità che la Casa di Hamamatsu ha presentato per il 2023, le nuove V-Strom 1050 e 1050DE. Questi modelli si pongono al vertice della famiglia delle Sport Enduro Tourer di Suzuki, che in oltre vent’anni di presenza sul mercato è diventata un punto di riferimento del segmento e si è guadagnata una solida fama di affidabilità e di qualità. Con il lancio della gamma V-Strom 2023 Suzuki amplia la sua offerta, proponendo due versioni ben distinte. Una si pone nel solco della tradizione ed è caratterizzata da un’indole turistica stradale. L’altra è invece inedita ed è depositaria di una più spiccata vocazione per le uscite in fuoristrada e per i raid più avventurosi. La ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) –nei concessionaridue importanti novità che la Casa di Hamamatsu ha presentato per il 2023, leV-DE. Questi modelli si pongono al vertice della famiglia delle Sport Enduro Tourer di, che in oltre vent’anni di presenza sul mercato è diventata un punto di riferimento del segmento e si è guadagnata una solida fama di affidabilità e di qualità. Con il lancio della gamma V-2023amplia la sua offerta, proponendo due versioni ben distinte. Una si pone nel solco della tradizione ed è caratterizzata da un’indole turistica stradale. L’altra è invece inedita ed è depositaria di una più spiccata vocazione per le uscite in fuoristrada e per i raid più avventurosi. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Arrivano in concessionaria le nuove Suzuki V-Strom 1050 e 1050DE - Italpress : Arrivano in concessionaria le nuove Suzuki V-Strom 1050 e 1050DE - XMto118 : RT @gponedotcom: La rinnovata gamma 2023 della V-Strom 1050 arriva ora negli showroom Suzuki. Prezzi a partire da 15.290 Euro - gponedotcom : La rinnovata gamma 2023 della V-Strom 1050 arriva ora negli showroom Suzuki. Prezzi a partire da 15.290 Euro… - lulopdotcom : #automotive #suzukimoto Le nuove V-STROM 1050 e 1050DE arrivano in Concessionaria -