Arrestato in Austria il quarto scafista del naufragio di Cutro (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - È un cittadino turco di 28 anni il quarto scafista Arrestato per il tragico naufragio di Steccato di Cutro che ha provocato, a oggi, la morte di 72 persone a cui si aggiungono ancora decine di dispersi. L'uomo è stato rintracciato in Austria, grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone. La sua individuazione è stata possibile anche grazie alle testimonianze raccolte tra i superstiti della tragedia che lo hanno descritto come uno degli scafisti che si sarebbe preoccupato anche di gestire i problemi meccanici del peschereccio durante la traversata. Il ventottenne era riuscito a fare perdere le sue tracce subito dopo lo sbarco. Leggi su agi (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - È un cittadino turco di 28 anni ilper il tragicodi Steccato diche ha provocato, a oggi, la morte di 72 persone a cui si aggiungono ancora decine di dispersi. L'uomo è stato rintracciato in, grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone. La sua individuazione è stata possibile anche grazie alle testimonianze raccolte tra i superstiti della tragedia che lo hanno descritto come uno degli scafisti che si sarebbe preoccupato anche di gestire i problemi meccanici del peschereccio durante la traversata. Il ventottenne era riuscito a fare perdere le sue tracce subito dopo lo sbarco.

