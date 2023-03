Arrestato in Austria il presunto quarto scafista coinvolto nel naufragio di Cutro (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato Arrestato in Austria il quarto presunto scafista responsabile della strage di migranti che si è consumata con il naufragio di Cutro. Il soggetto è stato identificato come Gun Ufuk, 28 anni, di origini turche. Il quarto presunto scafista dell’imbarcazione carica di migranti che è affondata poco prima di raggiungere la costa di Cutro, all’alba di domenica 26 febbraio, è stato Arrestato in Austria. Le vittime accertate del drammatico naufragio sono, al momento, 72. Ma le autorità competenti hanno riferito che sono alla ricerca di un numero ancora imprecisato di dispersi. Il presunto quarto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) È statoinilresponsabile della strage di migranti che si è consumata con ildi. Il soggetto è stato identificato come Gun Ufuk, 28 anni, di origini turche. Ildell’imbarcazione carica di migranti che è affondata poco prima di raggiungere la costa di, all’alba di domenica 26 febbraio, è statoin. Le vittime accertate del drammaticosono, al momento, 72. Ma le autorità competenti hanno riferito che sono alla ricerca di un numero ancora imprecisato di dispersi. Il...

