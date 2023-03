Arrestato il quarto scafista del naufragio di Cutro (Di mercoledì 8 marzo 2023) E' stato Arrestato il quarto presunto scafista dell'imbarcazione carica di migranti il cui naufragio a Cutro, all'alba del 26 febbraio scorso, ha provocato la morte accertata di 72 persone e un numero ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) E' statoilpresuntodell'imbarcazione carica di migranti il cui, all'alba del 26 febbraio scorso, ha provocato la morte accertata di 72 persone e un numero ...

Arrestato il quarto scafista del naufragio di Cutro E' stato arrestato il quarto presunto scafista dell'imbarcazione carica di migranti il cui naufragio a Cutro, all'alba del 26 febbraio scorso, ha provocato la morte accertata di 72 persone e un numero ancora ... Cutro, arrestato in Austria il presunto quarto scafista E' stato fermato in Austria il presunto quarto scafista del barcone naufragato a Cutro. L'uomo, che subito dopo l'impatto del caicco, si era allontanato sul piccolo gommone in dotazione alla barca, era riuscito ad oltrepassare la frontiera ... Migranti: rintracciato e arrestato il quarto scafista. Era fuggito in Austria È stato rintracciato e arrestato in Austria, Gun Ufuk, turco di 28 anni, il quarto presunto scafista ritenuto dalla Procura di Crotone uno dei responsabili della traversata da Smirne all'Italia. L'uomo si era reso ...