Ares Gate, Alberto Tarallo rinviato a giudizio: “Il testamento di Losito è falso” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sarà il testamento di Teodosio Losito lo snodo della nuova puntata dell’Ares Gate. Alberto Tarallo, suo compagno di vita e fondatore della casa di produzione Ares, è stato infatti rinviato a giudizio con l’accusa di averlo falsificato, imitando calligrafia e firma di Losito per ereditarne tutti i beni, del valore di svariati milioni di euro. Tarallo aveva fatto pubblicare il testamento presso un notaio romano a fine gennaio 2019, appena tre settimane dopo che Losito si era tolto la vita nella villa di Zagarolo dove i due vivevano, insieme ad alcuni attori delle fiction Mediaset prodotte dalla Ares. La procura aveva inizialmente sospettato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sarà ildi Teodosiolo snodo della nuova puntata dell’, suo compagno di vita e fondatore della casa di produzione, è stato infatticon l’accusa di averlo falsificato, imitando calligrafia e firma diper ereditarne tutti i beni, del valore di svariati milioni di euro.aveva fatto pubblicare ilpresso un notaio romano a fine gennaio 2019, appena tre settimane dopo chesi era tolto la vita nella villa di Zagarolo dove i due vivevano, insieme ad alcuni attori delle fiction Mediaset prodotte dalla. La procura aveva inizialmente sospettato ...

