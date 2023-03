Archivio Centrale dello Stato | apre il museo con i ‘tesori di carta’ della Nazione

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – L’inaugura “Lo scrignomemoria”, un percorso espositivo che ripercorre la storia d’Italia attraverso le preziose testimonianze custodite dall’Istituto che ha sede a Roma, nel quartiere Eur. L’inedita narrazione si sviluppa all’interno di un nuovo e permanente spazio museale situato al piano terra del corpodell’edificio, nel cuore del complesso monumentale progettato per la mostra delle Forze Armate nell’ambito dell’Esposizione Universale del 1942, sede dell’dagli anni Cinquanta. L’inaugurazione delsi svolgerà martedì 14 marzo (ore 12) alla presenza del ministroCultura, Gennaro Sangiuliano, mentre l’apertura al pubblico avverrà a partire dal 22 ...

L'Archivio Centrale dello Stato inaugura Lo scrigno della memoria, un percorso espositivo che ripercorre la storia d'Italia attraverso le preziose testimonianze custodite dall'Istituto. L'inedita ... Inaugurazione mostra il 14 marzo alla presenza del Ministro Sangiuliano. Visite a partire dal 22 marzo.