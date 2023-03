Ape sociale 2023: domanda all’Inps entro il 31 marzo. Chi può farla e come (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il prossimo 31 marzo coinciderà con la prima scadenza per l’invio delle domande da parte di coloro che nel 2023 maturano i requisiti per accedere all’anticipo pensionistico con l’indennità Ape sociale 2023. Introdotta con la Legge 11 dicembre 2016 numero 232 (Manovra 2017) la prestazione si concretizza in un’indennità a carico dello Stato, corrisposta dall’Inps in quote mensili sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Grazie all’ultima Legge di bilancio (articolo 1, commi 288 e 289) è stato esteso il periodo di sperimentazione dell’Ape sociale sino al 31 dicembre 2023, rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2022. Al ricorrere di determinati requisiti anagrafici e di anzianità ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il prossimo 31coinciderà con la prima scadenza per l’invio delle domande da parte di coloro che nelmaturano i requisiti per accedere all’anticipo pensionistico con l’indennità Ape. Introdotta con la Legge 11 dicembre 2016 numero 232 (Manovra 2017) la prestazione si concretizza in un’indennità a carico dello Stato, corrisposta din quote mensili sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Grazie all’ultima Legge di bilancio (articolo 1, commi 288 e 289) è stato esteso il periodo di sperimentazione dell’Apesino al 31 dicembre, rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2022. Al ricorrere di determinati requisiti anagrafici e di anzianità ...

