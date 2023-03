Anzio | ruba 200 euro ad un anziano | arrestato 57enne

(Di mercoledì 8 marzo 2023)– Ha tentato di rapinare un anzianno dei propri soldi, prima di essere notato da un Carabiniere fuori dal proprio orario di lavoro. Il militare, in servizio presso il Reparto Territoriale di Aprilia, stava passeggiando con la sua famiglia, ma non ha esitato nell’intervenire per difendere la vittima, con il rapinatore che prima lo ha aggredito e poi ha tentato di scappare. Protagonista della vicenda è un uomo di 57 anni,dai Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea e gravemente indiziato di rapina. I militari hanno potuto constatare come il loro collega fuori servizio ci avesse visto bene. L’, un uomo di 81 anni, è stata infatti rapinata di 200, cifra che poi le è stata immediatamente riconsegnata. L’immediato intervento di una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di ...

Ruba un camion ad Anzio ma nella fuga si schianta contro un ... Il Faro online

A finire nel mirino dei rivali è stato un uomo già noto alle forze dell'ordine, che in passato aveva punito un ladro costringendolo a camminare nudo in strada e riprendendo tutta la scena ...Sale la tensione sul litorale pontino. I carabinieri della compagnia di Anzio indagano sull’arresto di un pregiudicato di 32 anni bloccato nel pomeriggio di sabato scorso in via di Santa Barbara, a Ne ...