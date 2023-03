Antonino Spinalbese parla di Ginevra, Oriana e Giaele: “Non so dire di no” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip 7 ha accresciuto la sua fama da latin lover. Entrato come ex di Belen Rodriguez, è presto diventato un sex symbol della Casa e un leader tra i vipponi. Intervistato dal settimanale Chi, ha raccontato nel dettaglio come ha vissuto questi mesi, il suo rapporto con le donne, con la ex e i suoi progetti futuri. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Ginevra, Oriana e Giaele: “Uno dei miei problemi” Additato da Edoardo Donnamaria e Luca Onestini come l’uomo che usa le donne e poi le butta via, nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Antonino ha spiegato perché non si è tirato subito indietro con Oriana Marzoli e Giaele Sofia De Donà, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 marzo 2023)nella Casa del Grande Fratello Vip 7 ha accresciuto la sua fama da latin lover. Entrato come ex di Belen Rodriguez, è presto diventato un sex symbol della Casa e un leader tra i vipponi. Intervistato dal settimanale Chi, ha raccontato nel dettaglio come ha vissuto questi mesi, il suo rapporto con le donne, con la ex e i suoi progetti futuri. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7: “Uno dei miei problemi” Additato da Edoardo Donnamaria e Luca Onestini come l’uomo che usa le donne e poi le butta via, nell’intervista al settimanaletto da Alfonso Signorini,ha spiegato perché non si è tirato subito indietro conMarzoli eSofia De Donà, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoleileNicola : RT @Luce44901147: '..Mi stava aspettando come io stavo aspettando lei' MA QUESTE SERATE GINTONICHE FATTE DI GIOIE. Ci volete ammazzare? An… - Juventinainside : Intervista meravigliosa e le sue parole e i suoi discorsi come sempre ti tengono attaccata per l'intensità e la mat… - Annapiccola99 : Io piango ???? In questa intervista ci sono un mix di emozioni ma soprattutto delicatezza sentimenti profondi ma sop… - fede376377926 : antonino spinalbese il mondo del paraculismo ormai è nostro #gintonic - Juventinainside : È giusto ribadire: il mondo del paraculismo appartiene tutta ad Antonino Spinalbese ???? #gintonic -