Antonino Spinalbese fa sognare i gintonic: “nuovi segreti su Ginevra” (Di mercoledì 8 marzo 2023) La partecipazione di Antonino Spinalbese al GF Vip ha incuriosito molto i fan del programma. Il coiffer è entrato per essere conosciuto come l ‘ex di Belen Rodriguez ma la sua permanenza nella casa gli ha permesso di farsi conoscere realmente. Dopo il breve flirt con Oriana, Antonino si è avvicinato molto a Ginevra senza L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 8 marzo 2023) La partecipazione dial GF Vip ha incuriosito molto i fan del programma. Il coiffer è entrato per essere conosciuto come l ‘ex di Belen Rodriguez ma la sua permanenza nella casa gli ha permesso di farsi conoscere realmente. Dopo il breve flirt con Oriana,si è avvicinato molto asenza L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip, Antonino parla di Ginevra durante un'intervista rilasciata una volta fuori dalla casa - fanpage : #Gfvip, Antonino parla di Ginevra durante un'intervista rilasciata una volta fuori dalla casa - ninouncrodino : RT @mullon34: Lasciarsi al #gfvip è complicato, bisogna dimostrare che la colpa è dell'altro per non perdere consensi Poi c'è Antonino Spi… - mullon34 : Lasciarsi al #gfvip è complicato, bisogna dimostrare che la colpa è dell'altro per non perdere consensi Poi c'è An… - leggoit : Antonino Spinalbese e la fine della storia con Belen. Cosa è successo: «Non è la mia donna ideale» -