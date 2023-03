Antonino e Ginevra, tutta la verità sul bacio nascosto al “GF Vip” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Antonino Spinalbese, grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a Chi dove ha parlato (ancora una volta) di Ginevra Lamborghini. Entrambi hanno espresso l’intenzione di approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere, intanto l’hairstylist ha finalmente rivelato il “segreto” che la coppia gelosamente custodiva. tutta la verità sul bacio nascosto nella sauna della Casa, di cui tanto si è parlato e che ora viene commentato e raccontato dal diretto interessato. Antonino e Ginevra, il bacio in sauna: “Quello è stato il nostro segreto” Al Grande Fratello Vip 7 Antonino Spinalbese è rinato, ha vissuto emozioni indimenticabili e ha saputo togliersi di dosso la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 marzo 2023)Spinalbese, grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a Chi dove ha parlato (ancora una volta) diLamborghini. Entrambi hanno espresso l’intenzione di approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere, intanto l’hairstylist ha finalmente rivelato il “segreto” che la coppia gelosamente custodiva.lasulnella sauna della Casa, di cui tanto si è parlato e che ora viene commentato e raccontato dal diretto interessato., ilin sauna: “Quello è stato il nostro segreto” Al Grande Fratello Vip 7Spinalbese è rinato, ha vissuto emozioni indimenticabili e ha saputo togliersi di dosso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Le parole di Antonino su Ginevra... la loro storia sta diventando importante fuori dalla Casa? #GFVIP - GrandeFratello : Come saranno andate queste prime ora di vicinanza tra Antonino e Ginevra? ?? #GFVIP - gineanto : #gintonic quando da un gesto romantico come quello che ha fatto Ginevra andando ad urlare ad Antonino, ti ritrovi a… - BenedettaBice : RT @profiter0le: immaginate avere il coraggio di dire alla persona che ci rompe il cazzo da 6 mesi con Antonino e Ginevra che ha iniziato a… - ElenaMorali5 : Vabe Ginevra potevi darci indizi più facili come Antonino che metteva “mi” nota musicale,”as”e due petti di pollo?? #gintonic -