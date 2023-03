Antalya: Mager batte Cobolli e vola ai quarti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gianluca Mager si è qualificato per i quarti di finale del challenger di Antalya (73.000 euro di montepremi su terra rossa) superando in un derby a senso unico Flavio Cobolli con un secco 60 63. Ai ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gianlucasi è qualificato per idi finale del challenger di(73.000 euro di montepremi su terra rossa) superando in un derby a senso unico Flaviocon un secco 60 63. Ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilsuperbo89 : Wow!È il #Mager Day. Vittoria per Gianluca anche in doppio ad Antalya in coppia con Ale #Giannessi. Gianluca in ver… - Ilsuperbo89 : Semaforo verde ad Antalya sia per #Cobolli che per #Mager,che esordisce sul velluto. Adesso derby,Gianluca quando v… - Tomtennis_ : Con un po’ di ritardo ma ci proviamo Puerto Vallarta : Altmaier Antalya : Spero molto in un italiano tra Travaglia… -

Antalya: Mager batte Cobolli e vola ai quarti Gianluca Mager si è qualificato per i quarti di finale del challenger di Antalya (73.000 euro di montepremi su terra rossa) superando in un derby a senso unico Flavio Cobolli con un secco 60 63. Ai quarti ... Antalya: Cobolli, Mager, Caruso e Giannessi agli ottavi ...di Antalya (73.000 euro di montepremi su terra rossa). A qualificarsi per gli ottavi sono Flavio Cobolli (165) che ha superato qualificato bosniaco Mirza Basic (468) per 36 62 76, Gianluca Mager (323)... Antalya: al via Giannessi, Mager, Cobolli più Caruso o Lavagno Sono 4 gli italiani in gara nel challenger di Antalya (73.000 euro di montepremi su terra rossa). Flavio Cobolli (166) e Gianluca Mager (231) hanno pescato due qualificati, Alessandro Giannessi (232) invece è stato sorteggiato al tedesco Lucas ... Gianlucasi è qualificato per i quarti di finale del challenger di(73.000 euro di montepremi su terra rossa) superando in un derby a senso unico Flavio Cobolli con un secco 60 63. Ai quarti ......di(73.000 euro di montepremi su terra rossa). A qualificarsi per gli ottavi sono Flavio Cobolli (165) che ha superato qualificato bosniaco Mirza Basic (468) per 36 62 76, Gianluca(323)...Sono 4 gli italiani in gara nel challenger di(73.000 euro di montepremi su terra rossa). Flavio Cobolli (166) e Gianluca(231) hanno pescato due qualificati, Alessandro Giannessi (232) invece è stato sorteggiato al tedesco Lucas ... Antalya: al via Giannessi, Mager, Cobolli più Caruso o Lavagno SuperTennis Antalya: Cobolli, Mager, Caruso e Giannessi agli ottavi Si chiude con 4 vittorie e 2 sconfitte il bilancio azzurro al primo turno del challenger di Antalya (73.000 euro di montepremi su terra rossa). Antalya: al via Giannessi, Mager, Cobolli più Caruso o Lavagno Sono 4 gli italiani in gara nel challenger di Antalya (73.000 euro di montepremi su terra rossa). Flavio Cobolli (166) e Gianluca Mager (231) hanno pescato due qualificati, Alessandro Giannessi (232) ... Si chiude con 4 vittorie e 2 sconfitte il bilancio azzurro al primo turno del challenger di Antalya (73.000 euro di montepremi su terra rossa).Sono 4 gli italiani in gara nel challenger di Antalya (73.000 euro di montepremi su terra rossa). Flavio Cobolli (166) e Gianluca Mager (231) hanno pescato due qualificati, Alessandro Giannessi (232) ...