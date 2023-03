Ant-Man and the Wasp | Quantumania | il finale è stato cambiato per evitare di copiare Avengers | Endgame

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Lo sceneggiatore Jeff Loveness ha parlato dei cambiamenti apportati aldi Ant-Man and theperparagoni con. L'arrivo nelle sale di Ant-Man and theha dato inizio alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, ma le reazioni di critica e pubblico non sono state del tutto positive. Nel frattempo continuano ad emergere retroscena sulla sua realizzazione, tra cui un cambiamento apportato alperche fosse simile a. Neloriginario di Ant-Man 3, infatti, Scott e Hope sarebbero dovuti rimanere bloccati nel Regno Quantico e per scappare avrebbero dovuto usare le stesse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Ant-Man and The Wasp: Quantumania, lo sceneggiatore sulla sconfitta di Kang: ‘Non gli importa se perde, è un proble… - winterxscarlet : @_Mjolvnir_ Io essendo fan di Scott in questo film l’ho “sentito” poco. Non mi sembrava tanto un film di ant man. - doomboy : @Ecate31 Basta non sia brutto e inutile come Wakanda Forever e Ant Man The Wasp: quantumania... - birdmenmagazine : Che dire di 'Ant-Man & the Wasp: Quantumania'? E che dire di chi lo guarda? #Quantumania - _Mjolvnir_ : @DeliriaJo penso che la trama si espanderà con i prossimi film, ci hanno introdotto i personaggi qui. Comunque anch… -

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha svelato la debolezza del Concilio dei Kang Tom's Hardware Italia

