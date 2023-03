Anna Magnani, chi era il marito Goffredo Alessandrini: età, lavoro, il figlio con Massimo Serato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oltre ai Cugini di Campagna, che si esibiranno sulle note del successo portato sul palco dell’Ariston, oggi in studio con ospiti e affetti stabili si ricorderà la grande attrice romana Anna Magnani, morta nella sua città, stroncata da un tumore al pancreas, nel 1973. Chi era il marito di Anna Magnani Anna Magnani è stata sposata per qualche anno con Goffredo Alessandrini, un regista e ostacolista italiano nato a Il Cairo il 20 novembre del 1904 e morto a Roma il 16 maggio del 1978. Sappiamo che è stato un ostacolista in gioventù e che nel 1925 è stato campione italiano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oltre ai Cugini di Campagna, che si esibiranno sulle note del successo portato sul palco dell’Ariston, oggi in studio con ospiti e affetti stabili si ricorderà la grande attrice romana, morta nella sua città, stroncata da un tumore al pancreas, nel 1973. Chi era ildiè stata sposata per qualche anno con, un regista e ostacolista italiano nato a Il Cairo il 20 novembre del 1904 e morto a Roma il 16 maggio del 1978. Sappiamo che è stato un ostacolista in gioventù e che nel 1925 è stato campione italiano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : 'Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite.' Il 7 marzo del 1… - JamesLucasIT : 'I poveracci non so quelli che non c'hanno niente dentro al portafoglio. I poveracci so quelli che non c'hanno nien… - RaiCultura : Il #7marzo del 1908 nasceva Anna Magnani. Fu la prima attrice italiana a ricevere l'Oscar nel 1956 per il film 'La… - pain_killer_dsr : RT @Dida_ti: Io vorrei stare sopra le tue labbra per spegnermi alla neve dei tuoi denti.. Essere io il tuo pensiero, io il tuo vestito bian… - CorriereCitta : Anna Magnani, chi era il marito Goffredo Alessandrini: età, lavoro, il figlio con Massimo Serato -