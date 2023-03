Anna Magnani, chi è il figlio Luca: età, malattia, chi è Massimo Serato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anna Magnani è stata una delle più grandi attrici del panorama cinematografico italiano. Morta all’età di 65 a causa di un tumore al pancreas, la Magnani è stata sposata per sette anni con il regista italiano Goffredo Alessandrini, dal quale si separò nel 1940. Da una relazione successiva con l’attore Massimo Serato è nato il suo unico figlio: Luca. Chi è Luca, il figlio di Anna Magnani? Luca Magnani è nato nel 1942 da quell’amore tra l’attrice e Serato il quale, però, non appena seppe della gravidanza lasciò la Magnani. Non è stata certo una vita facile per il figlio della Magnani che ha dovuto fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023)è stata una delle più grandi attrici del panorama cinematografico italiano. Morta all’età di 65 a causa di un tumore al pancreas, laè stata sposata per sette anni con il regista italiano Goffredo Alessandrini, dal quale si separò nel 1940. Da una relazione successiva con l’attoreè nato il suo unico. Chi è, ildiè nato nel 1942 da quell’amore tra l’attrice eil quale, però, non appena seppe della gravidanza lasciò la. Non è stata certo una vita facile per ildellache ha dovuto fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : 'Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite.' Il 7 marzo del 1… - JamesLucasIT : 'I poveracci non so quelli che non c'hanno niente dentro al portafoglio. I poveracci so quelli che non c'hanno nien… - RaiCultura : Il #7marzo del 1908 nasceva Anna Magnani. Fu la prima attrice italiana a ricevere l'Oscar nel 1956 per il film 'La… - pain_killer_dsr : RT @Dida_ti: Io vorrei stare sopra le tue labbra per spegnermi alla neve dei tuoi denti.. Essere io il tuo pensiero, io il tuo vestito bian… - CorriereCitta : Anna Magnani, chi era il marito Goffredo Alessandrini: età, lavoro, il figlio con Massimo Serato -