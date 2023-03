Andare oltre l'8 marzo, gli interventi di Severino, Carfagna, Goitini e Salis: «Conquiste non casuali, si punti sul merito» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Andare oltre l?8 marzo vuol dire non fermarsi alla festa ma guardare a cosa possiamo fare tutte e tutti per portare parità e diritti ad essere una realtà quotidiana, e non solo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 marzo 2023)l?8vuol dire non fermarsi alla festa ma guardare a cosa possiamo fare tutte e tutti per portare parità e diritti ad essere una realtà quotidiana, e non solo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : «Siamo all-in perché in Europa è emersa la consapevolezza che mostrarsi deboli nei confronti di Putin, senza reagir… - ManuTaz : RT @Ferula18: Il discorso di Meloni sull'8 marzo è furbo. In sintesi sono le donne che non devono accettare ruoli imposti, quindi andare ol… - moonckingjay : oltre fatto che ormai ho perso tempo per aver vomitato mi sa che mi conviene andare in uni più tardi perché boh non… - VaniaSparacino : Il Sole splende sempre. Sta a Noi sapere andare oltre le nuvole. Vania ?? #Sicilia #SentimentoPanico #Panismo… - IlTemer : @MacsAllegrione @zoro0249767613 @Lamb_guast84 @massimozampini Perchè no....tutti abbiamo bisogno di un abbraccio. S… -