Ancora un omicidio nel Napoletano: colpi di pistola per un 26enne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVerso le 20:10 a Sant'Antimo nell'area nord della metropoli napoletana, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti – allertati dal 112 – a via Solimena per dei colpi d'arma da fuoco. E' stato rinvenuto a terra il 26enne Antonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco, è deceduto sul posto nonostante l'intervento del 118. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire dinamica e matrice L'articolo proviene da Anteprima24.it.

