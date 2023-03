Ancora instabilità, ma il clima sarà più mite (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Nuvolosità irregolare si alterna a spazi di sereno sull'Italia a causa di un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali. Addensamenti che risultano localmente più compatti sui settori del medio-basso versante tirrenico dove non mancano locali piogge. Tra giovedì e venerdì il transito di una saccatura più organizzata sul Mediterraneo centrale porterà un peggioramento meteo più organizzato, ma con maggior coinvolgimento delle regioni del Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano tra il weekend e la metà del mese un'alternanza tra fasi instabili e rimonta dell'anticiclone. clima che nel complesso sarà relativamente mite nei prossimi giorni con temperature in rialzo ovunque, possibile fase più fredda a metà mese. Previsioni meteo per oggi Al Nord Al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Nuvolosità irregolare si alterna a spazi di sereno sull'Italia a causa di un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali. Addensamenti che risultano localmente più compatti sui settori del medio-basso versante tirrenico dove non mancano locali piogge. Tra giovedì e venerdì il transito di una saccatura più organizzata sul Mediterraneo centrale porterà un peggioramento meteo più organizzato, ma con maggior coinvolgimento delle regioni del Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano tra il weekend e la metà del mese un'alternanza tra fasi instabili e rimonta dell'anticiclone.che nel complessorelativamentenei prossimi giorni con temperature in rialzo ovunque, possibile fase più fredda a metà mese. Previsioni meteo per oggi Al Nord Al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve ...

