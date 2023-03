Anche in carcere le donne scontano il peso di un sistema plasmato sulle peculiarità maschili. È quanto emerge dal primo rapporto sulle donne detenute "Dalla parte di Antigone". Ecco le 10 proposte dell'associazione per un carcere (più) a misura di donna, dallo screening psicologico per rilevare eventuali abusi aglli assorbenti igienici nelle camere (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il carcere è un luogo maschile. Sia perché, in pratica, sono molti di più gli uomini detenuti, sia perché spesso manca un pensiero femminile sul carcere: le donne scontano insomma, Anche in questa parte di mondo, il peso di un sistema plasmato sulle esigenze, i bisogni e la peculiarità maschili. È quanto risulta da “Dalla parte di Antigone”, primo rapporto sulle donne detenute in Italia presentato in occasione dell’8 ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilè un luogo maschile. Sia perché, in pratica, sono molti di più gli uomini detenuti, sia perché spesso manca un pensiero femminile sul: leinsomma,in questadi mondo, ildi unesigenze, i bisogni e la. Èrisulta da “di”,in Italia presentato in occasione’8 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... minGiustizia : #8marzo nelle #carceri: spettacoli, musica e iniziative per la salute, ma anche le storie e i volti di detenute neg… - UnioneCivicaVi : @marco36417902 @EsercitoCrucian Le dichiarazioni sono 'rilanciate' dal suo avvocato Perché -se Dio vuole- il suo av… - anrinaldi : @andmar76 @AStramezzi I poveri idioti (non medici ma persone “pensanti”) che lo dissero fin dall’inizio furono tacc… - afnewsinfo : Donne, discriminate anche in carcere - AntigoneOnlus : RT @SI_sinistra: 'Non ci sono diritti se non c'è tutela della salute. Di carcere si può anche morire'. @cucchi_ilaria alla presentazione de… -