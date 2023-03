Anarchici | 18 4 udienza Consulta su caso Cospito

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - La Corte Costituzionale ha fissato per il 18 aprile l'suldi Alfredo, l'anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 4 mesi. L'riguarda l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Torino con cui sono stati tramessi gli atti allachiamata a esprimersi sulle attenuanti di cui potrebbe beneficiarea seguito dell'attentato verificatosi nel 2006 alla caserma degli Allievi carabinieri di Fossano, nel cuneese.

La difesa di Alfredo Cospito ha depositato un’istanza per chiedere gli arresti domiciliari a casa della sorella Chiara per ...Il caso Cospito approda alla Corte Costituzionale. La Consulta ha fissato per il 18 aprile l'udienza pubblica in cui sarà trattata l' ordinanza con la quale la Corte d'assise d'appello di Torino ha so ...