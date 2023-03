“Amici di Maria De Filippi”, annunciati i tre giudici del Serale: cambia tutto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Manca davvero poco all’inizio del Serale di Amici di Maria De Filippi, che svelerà il vincitore o la vincitrice di questa edizione molto discussa. Non sono mancate le polemiche nel corso dei mesi e, dopo tante critiche, ci si attende un atto finale da fuochi d’artificio. La padrona di casa ha annunciato i tre giudici del Serale di Amici 22 e il web è già entusiasta all’idea di vedere questi personaggi l’uno di fianco all’altro. Amici 22: i giudici del Serale Tra poco più di una settimana avrà inizio il Serale di Amici 22, che prenderà il via sabato 18 marzo, sostituendo un altro programma amatissimo di Maria De Filippi, vera signora di Mediaset, C’è ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 marzo 2023) Manca davvero poco all’inizio deldidiDe, che svelerà il vincitore o la vincitrice di questa edizione molto discussa. Non sono mancate le polemiche nel corso dei mesi e, dopo tante critiche, ci si attende un atto finale da fuochi d’artificio. La padrona di casa ha annunciato i tredeldi22 e il web è già entusiasta all’idea di vedere questi personaggi l’uno di fianco all’altro.22: idelTra poco più di una settimana avrà inizio ildi22, che prenderà il via sabato 18 marzo, sostituendo un altro programma amatissimo diDe, vera signora di Mediaset, C’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RagazzoCinCin : Maria De Filippi scegliendo i giudici del serale di Amici. - RadioDueLaghi : Giuseppe Giofrè è il nome a sorpresa scelto da Maria De Filippi come giudice del serale di Amici 22. Nella sua carr… - gierre_12 : RT @tvstellare: CRISTIANO MALGIOGLIO IN GIURIA AL SERALE DI AMICI GRAZIE MARIA - sbattimenti : maria SA che con giuseppe giofrè come giudice attirerà un pubblico di persone che fino a ieri non avevano nessuna i… - Nic_dls00 : La giuria di #amici22 -