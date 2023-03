Amici 22 | anche il cantante Wax è un figlio d’arte? Ecco qual è il suo vero nome

(Di mercoledì 8 marzo 2023)22, la popolare trasmissione televisiva di Maria De Filippi, continua a catalizzare l’attenzione del pubblico italiano, regalando grandi emozioni con ogni puntata trasmessa. Tuttavia, negli ultimi tempi sono emerse diverse polemiche riguardanti alcuni concorrenti, in particolar modo sull’allievo di Arisa, ilWax. Ma chi è questo giovane talento e perché ha scatenato tante discussioni?22, ildi Wax e il motivo per cui sua madre è conosciuta Iniziamo col dire che in realtà Wax si chiama Matteo, il giovane concorrente che ha saputo farsi notare per la sua personalità e il suo talento unico, nonostante alcune difficoltà disciplinari. Si sa che attualmente vive a Milano con il suo cane, ma il suo legame con la famiglia è molto forte: abbiamo già avuto modo di vedere suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : Amici, anche se siamo a #marzo, qui è arrivata la #neve! È uno strato 'small' ??! che dire? C'è sempre un po di mag… - ZZiliani : DOMANDA DEL GIORNO. Con l’invio delle carte di Torino alle Procure di Bergamo, Udine, Bologna, Cagliari, Genova e M… - borghi_claudio : Comunque anche stavolta #hastatosalvini Bonaccini si era inventato le SARDINE per paura di perdere le regionali, a… - Linkiesta : ?? #Linkiesta è anche un Club di amici e di sostenitori, il cui impegno contribuisce a migliorare la qualità e la qu… - ReBerengario : RT @Betty36174919: Buongiorno amici ed anche a chi non conosco ma condivide i miei ideali. Un abbraccio a tutte le donne che lottano contro… -

Cosa c'è da sapere sui giudici del Serale di22se la giuria del talent è stata totalmente rivoluzionata con tre volti nuovi c'è da dire che in realtà per il programma non sono poi così ...In seguito cambia idea, grazieal sostegno di alcuni, e decide di dare un proprio contributo alla memoria della Principessa, su espressa richiesta della famiglia di Diana. Contatta quindi ...L'azienda ricordaun'altra comoda funzionalità abilitata dalla connessione satellitare degli iPhone 14: 'Se l'utente vuole rassicurare familiari ee far sapere loro dove si trova quando ...

Tish posta le foto del periodo Amici e una domanda: “Quanto ha fatto male” All Music Italia

Per trent’anni, fino al giorno della sua scomparsa avvenuta il 17 aprile del 1998, Linda Eastman in McCartney è stata una figura onnipresente nella vita privata e artistica di Paul. Si sposarono con u ...Scream VI recensione di Daniela Catelli dell'horror sequel del requel della saga splatter e metafilmica inaugurata da Wes Craven e continuata nel 2022 ...