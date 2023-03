Ambiente: più di 170 tonnellate di particelle di plastica galleggiano negli oceani (Di mercoledì 8 marzo 2023) Washington, 8 mar. (Adnkronos) - Un aumento senza precedenti dell'inquinamento da plastica è stato scoperto dagli scienziati, che hanno calcolato che più di 170 tonnellate di particelle di plastica galleggiano negli oceani. I ricercatori chiedono una riduzione della produzione di materie plastiche, avvertendo che "la pulizia è inutile" se continuano a essere immesse nell'Ambiente al ritmo attuale. La ricerca, del 5 Gyres Institute e pubblicata sulla rivista Plos One , valuta le tendenze della plastica negli oceani dal 1979 al 2019. Gli autori hanno notato un rapido aumento dell'inquinamento marino da plastica e hanno incolpato l'industria della plastica per non aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Washington, 8 mar. (Adnkronos) - Un aumento senza precedenti dell'inquinamento daè stato scoperto dagli scienziati, che hanno calcolato che più di 170didi. I ricercatori chiedono una riduzione della produzione di materie plastiche, avvertendo che "la pulizia è inutile" se continuano a essere immesse nell'al ritmo attuale. La ricerca, del 5 Gyres Institute e pubblicata sulla rivista Plos One , valuta le tendenze delladal 1979 al 2019. Gli autori hanno notato un rapido aumento dell'inquinamento marino dae hanno incolpato l'industria dellaper non aver ...

