Amadeus confermato per Sanremo 2024 | “Cominciamo”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Festival di2023 ha riscosso un enorme successo. Gli ascolti hanno superato addirittura quelli dell’anno scorso. Le numerose polemiche, però, hanno messo in discussione la futura presenza di. In più occasioni, infatti, si era parlato della possibilità di sostituire il conduttore con un nuovo volto. Per fortuna, stando alle ultime dichiarazioni del diretto interessato, sembra che le cose stiano diversamente. Potrebbe interessarti: Mengoni e Ultimo non si sono neanche salutati a2023? Ecco la verità Festival digià al lavoro: “Contratto anche per il prossimo anno”è tornato a parlare del Festival di. Le scelte fatte durante l’ultima edizione, seppur criticate ...