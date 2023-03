Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Alloggi Capodimonte a Benevento: tutto pronto per il collaudo statico #Benevento - TV7Benevento : Alloggi Capodimonte, tutto pronto per il collaudo statico - - Agenparl : Alloggi Capodimonte, tutto pronto per il collaudo statico - -

... ha comunicato che sono stati ultimati i lavori per i trentaduedi edilizia popolare die per i ventiin sottotetto'. Lo rendono noto in una nota il sindaco Clemente ...Benevento . Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha sollecitato alla Regione l'integrazione del finanziamento per il completamento dell'intervento suglidi edilizia popolare a. Con una lettera inviata al presidente regionale della Campania Vincenzo De Luca, all'assessore regionale all'Urbanistica Bruno Discepolo, alla dirigente ...Benevento . Hanno presidiato la sede di Benevento dell'Acer, l'agenzia campana per l'edilizia residenziale dove si è svolto il vertice per glidi contrada. Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, purtroppo, per le 52 famiglie che attendono da decenni una casa. Abitazioni (32 appartamenti e 20 sottotetti) ormai pronte ...