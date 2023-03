All’estero si indignano per i cori antisemiti dei laziali a Napoli, è l’apertura de Le Parisien (Di mercoledì 8 marzo 2023) In Italia passano quasi sotto silenzio, come se fosse normale. All’estero i cori antisemiti dei laziali allo stadio di Napoli sono una notizia degna di aprire la pagina sportiva dell’edizione on line de Le Parisien. Questione di cultura sportiva. Scrive il giornale francese: I fatti risalgono al 3 marzo. La Lazio era in viaggio a Napoli. I romani hanno vinto (1-0), ma i loro tifosi hanno mostrato il loro volto peggiore, secondo quanto riferito della Figc alla France Press. Un centinaio di sostenitori del club sono sospettati di aver lanciato cori antisemiti dietro la tribuna ospiti, prima di entrare nello stadio. Un video delle loro canzoni sta attualmente circolando sui social network. In questo video i tifosi della Lazio si vantano ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) In Italia passano quasi sotto silenzio, come se fosse normale.deiallo stadio disono una notizia degna di aprire la pagina sportiva dell’edizione on line de Le. Questione di cultura sportiva. Scrive il giornale francese: I fatti risalgono al 3 marzo. La Lazio era in viaggio a. I romani hanno vinto (1-0), ma i loro tifosi hanno mostrato il loro volto peggiore, secondo quanto riferito della Figc alla France Press. Un centinaio di sostenitori del club sono sospettati di aver lanciatodietro la tribuna ospiti, prima di entrare nello stadio. Un video delle loro canzoni sta attualmente circolando sui social network. In questo video i tifosi della Lazio si vantano ...

